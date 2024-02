La polizia ha riferito che la vittima è un uomo di 34 anni. Le autorità sono in cerca dei due possibili sospettati

Una persona è rimasta uccisa e almeno altre cinque ferite, quando una discussione tra due gruppi di adolescenti su un treno della metropolitana nel Bronx, a New York, si è rapidamente trasformata in una sparatoria. Le persone ferite sono state colpite da colpi di arma da fuoco alla stazione di Mount Eden Avenue, intorno alle 16.30 (ora locale), un orario in cui le stazioni di tutta la città sono piene di bambini che tornano a casa da scuola e molti lavoratori iniziano il loro tragitto serale. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati esplosi oltre una decina di colpi.

Potrebbero essere due i responsabili della sparatoria che ha causato all’interno di una stazione della metropolitana a New York la morte di un uomo e il ferimento di altre cinque persone. Lo riferisce il New York Post, citando fonti. Le autorità sono in cerca dei due possibili sospettati. La polizia ha riferito che la vittima ha 35 anni. I feriti sono una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 anni e due uomini di 71 e 28 anni. Si ritiene che alcune delle vittime fossero coinvolte nella disputa e altre fossero passanti in attesa del treno, ha detto ancora la polizia, descrivendo quattro dei feriti come gravi.

