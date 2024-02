La vittima è un uomo, due sospettati in fuga

Una persona è rimasta uccisa e almeno altre cinque ferite a causa di una sparatoria avvenuta all’interno della stazione della metropolitana di Mount Eden Avenue, nel Bronx, a New York. La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 16.30 ora locale, al culmine di una lite su un treno tra un gruppo di giovani. Le vittime sono state colpite da colpi di arma da fuoco. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati esplosi oltre una decina di colpi. La polizia ha riferito che la vittima ha 35 anni. I feriti sono una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 anni e due uomini di 71 e 28 anni. Tutti sono stati ricoverati in ospedale e quattro sarebbero in gravi condizioni. I responsabili potrebbero essere due giovani, che sono in fuga. È caccia ai killer.

