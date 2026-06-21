Lega, primarie per il candidato sindaco di Milano: Sardone favorita ma la base sogna Zaia segretario

Trentotto gazebo in tutta Milano, due giorni di votazioni: le primarie della Lega per scegliere il candidato sindaco del centrodestra per il 2027 sono ancora in corso. Tra i militanti che ieri e oggi si sono recati a votare, un nome emerge con forza: quello di Silvia Sardone, vicesegretaria del partito ed europarlamentare, indicata da molti come la figura giusta per raccogliere l’eredità di Beppe Sala. Ma dietro l’entusiasmo per la consultazione affiora anche la preoccupazione per la salute del partito. La Lega è in calo nei sondaggi, sorpassata persino da Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci. E tra i militanti si parla apertamente di una svolta necessaria. Il nome che circola con più insistenza è quello di Luca Zaia, ex governatore del Veneto. “Potrebbe essere una valida proposta”, dice Francesca, una delle votanti. “Potrebbe essere il cambiamento di cui la Lega avrebbe bisogno”, gli fa eco un giovane militante. Più critica Maria Nives, che nella Lega milita da quarant’anni: “Salvini dovrebbe essere più duro e soprattutto più scaltro”.