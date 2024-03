Dopo la recente ondata di criminalità nel sistema dei trasporti

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha annunciato l’impiego di mille membri della Guardia Nazionale e della polizia dello Stato per pattugliare la metropolitana della città di New York, dopo l’ondata di criminalità che è stata registrata sul sistema di trasporti. “Questi sfacciati e atroci attacchi alla nostra metropolitana non saranno tollerati”, ha detto Hochul. I 750 membri della Guardia Nazionale e i 250 agenti della polizia della State Police affiancheranno gli agenti della polizia newyorchese per pattugliare le stazioni e controllare che non vengano introdotte o usate armi.

