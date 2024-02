L'erede al trono e la star di Hollywood a una cena di gala di beneficenza

Il principe William è tornato ai suoi doveri reali mercoledì sera per la prima volta da quando a suo padre, re Carlo III, è stato diagnosticato il cancro e sua moglie Kate è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome. Durante una cena di gala di beneficenza a Londra, l’erede al trono 41enne ha ringraziato il pubblico per i “gentili messaggi di sostegno”. Tra gli ospiti la star di Hollywood Tom Cruise, per l’occasione in smoking.

