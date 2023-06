Tutto il cast di 'Dead Reckoning Part One' sul tappeto rosso a Piazza di Spagna

Tom Cruise e il cast di ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ sulla scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. L’attore americano e i colleghi hanno sfilato lunedì 19 giugno sul tappeto rosso in piazza di Spagna, in occasione della prima mondiale del settimo capitolo della saga che vede protagonista Cruise e alla regia il premio Oscar Christopher McQuarrie. Tra gli attori che compongono il cast della pellicola, in uscita nelle sale il 12 luglio 2023, anche Vanessa Kirby, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames.

La star di Hollywood è stato anche ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata