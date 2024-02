Carlo e Camilla hanno lasciato Londra per la loro residenza di campagna di Sandringham

Il principe Harry è arrivato a Londra per stare vicino al padre, Re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro, per il quale ha già iniziato le terapie mediche. Il figlio minore gli ha fatto visita nella sua residenza londinese, Clarence House. Dopo quello che i media hanno definito un “breve incontro”, Carlo e Camilla hanno lasciato Londra per la loro residenza di campagna di Sandringham.

Tra il monarca britannico e il duca di Sussex, che nel 2020 ha rinunciato ai suoi doveri reali e si è trasferito a Los Angeles, i rapporti negli ultimi anni si sono fatti complessi. Ma l’annuncio della malattia del padre, comunicata in privato da Carlo al figlio minore, ha portato Harry a prendere un volo della British Airways in direzione Heathrow (Londra), dove è sbarcato nel primo pomeriggio senza Meghan e i figli Archie e Lilibet, rimasti in California.

Carlo ha intanto trascorso nella sua residenza la prima notte dopo l’inizio della terapia ambulatoriale anti cancro. Buckhingham Palace non ha fornito dettagli sul tipo di tumore che ha colpito il monarca, limitandosi a interrompere sul nascere le speculazioni sul possibile collegamento tra la malattia e l’intervento alla prostata cui si è sottoposto a fine gennaio. I controlli svolti in occasione dell’operazione chirurgica sono semmai serviti a individuare il tumore, che ora impone a Carlo di ridurre i suoi impegni pubblici.

“Per fortuna è stato preso in tempo”, ha commentato il premier britannico, Rishi Sunak. “Sarà nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”, ha aggiunto, “gli facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo superi questa situazione il più rapidamente possibile”. A Carlo sono arrivati anche gli auguri del presidente francese, Emmanuel Macron: “Auguro a Sua Maestà il Re Carlo III una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con il popolo britannico”, ha scritto su X. Carlo non è il primo re del Regno Unito dell’ultimo secolo cui viene diagnosticato un cancro. Il nonno dell’attuale monarca, Giorgio VI, aveva un tumore ai polmoni, ma la notizia non venne diffusa, e allo stesso re, morto nel 1952 a soli 56 anni, secondo gli storici non venne detto che era allo stadio terminale. La madre di Carlo, Elisabetta II, è scomparsa a 96 anni dopo 70 anni di regno, ufficialmente per “vecchiaia”, anche se nell’ultimo periodo della sua vita aveva avuto “problemi di mobilità”, che ne avevano ridotto le apparizioni pubbliche.

