I medici dopo l'operazione all'addome: "Buoni progressi"

La principessa del Galles, è stata dimessa dall’ospedale di Londra in cui si trovava, la London Clinic, a seguito di un intervento chirurgico all’addome. Lo ha annunciato Kensington Palace. Un portavoce ha affermato che la moglie del principe William sta “facendo buoni progressi”. Kate Middleton è tornata a casa a Windsor. Il suo ufficio a Kensington Palace aveva precedentemente riferito che il 16 gennaio la principessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato all’addome per una patologia non rivelata. Il palazzo non ha fornito ulteriori dettagli, precisando tuttavia che la sua condizione non era cancerosa. “Il principe e la principessa desiderano ringraziare l’intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure prestate”, si legge in un comunicato di Kensington Palace. “La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo”, viene aggiunto. Kate Middleton, 42 anni, è moglie del principe William, l’erede al trono. Fisicamente attiva, gode generalmente di buona salute; fu ricoverata in ospedale per una grave nausea mattutina quando era incinta.

