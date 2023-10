Nave Usa abbatte missili diretti verso lo Stato ebraico, attacchi contro infrastrutture di Hezbollah

IN AGGIORNAMENTO – Arriverà presto l’offensiva di terra di Israele a Gaza ci sarà: l’annuncio, fatto dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sotto forma di promessa ai soldati di fanteria al confine con la Striscia, è giunta mentre centinaia di veicoli carichi di aiuti sono in attesa di potere entrare a Gaza, che versa in condizioni umanitarie drammatiche sia per i raid israeliani sia per l’assedio totale decretato due giorni dopo il massacro del 7 ottobre. Tuttavia l’apertura del valico di Rafah non dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Intanto in Israele le sirene anti-aeree sono tornate a suonare in Israele dopo una pausa di 11 ore.

Nella notte colpiti 100 obiettivi a Gaza

L’esercito di Israele (Idf) riferisce di avere colpito nella notte 100 obiettivi nella Striscia di Gaza e in uno di questi attacchi è stato ucciso un membro delle forze navali di Hamas che ha partecipato ai massacri del 7 ottobre nel sud di Israele. Secondo l’Idf, che Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, preso di mira in uno degli attacchi notturni, era coinvolto nell’omicidio di civili israeliani nel sud di Israele. Tra gli obiettivi della notte, sempre secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, c’è una moschea di Jabaliya, nella Striscia, che secondo l’Idf conteneva beni e armi di Hamas ed era usata da Hamas come punto di osservazione e luogo di sosta.

Tornano a suonare le sirene anti-aeree in Israele

Le sirene anti-aeree sono tornate a suonare in Israele, nelle comunità vicine al confine con Gaza, dopo una pausa di 11 ore. Lo riferisce il Times of Israel, secondo cui l’allarme è risuonato nelle comunità di Mefalsim e Nir Am. Gli ultimi razzi erano stati lanciati dalla Striscia poco prima delle 23 locali di ieri sera, riferisce il Times of Israel.

Gaza, raid su chiesa ortodossa: corpi sotto le macerie

Ci sono morti e decine di feriti a Gaza per l’esplosione che ha colpito ieri sera la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, che che ospitava sfollati palestinesi. Il direttore generale dell’ospedale Shifa di Gaza, Mohammed Abu Selmia, ha dichiarato che decine di persone sono rimaste ferite nella chiesa ma non ha potuto fornire un bilancio preciso delle vittime perché diversi corpi sono ancora sotto le macerie. Le autorità palestinesi hanno attribuito l’esplosione a un attacco aereo di Israele, affermazione che non ha potuto essere verificata in modo indipendente. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell’attacco e ha affermato che “non abbandonerà il suo dovere religioso e umanitario” di fornire assistenza. Un sopravvissuto ha dichiarato alla televisione araba Al Jazeera del Qatar che non c’era stato alcun avvertimento da parte dell’esercito israeliano prima dell’esplosione.

Sunak in Egitto per evitare un’escalation regionale

Il premier britannico, Rishi Sunak, si recherà oggi in Egitto per discutere della situazione in Israele e a Gaza. Il suo ufficio, citato dalla Bbc, ha fatto sapere che Sunak discuterà “dell’imperativo di evitare un’escalation regionale ed evitare un’ulteriore perdita non necessaria di vite civili”. Ieri Sunak, dopo avere fatto visita a Israele dove ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog, si è recato in Arabia Saudita, dove in un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiesto a Riad di usare la sua influenza per sostenere la stabilità in Medioriente ed evitare un estendersi del conflitto alla regione.

Ministero Sanità Gaza: “3.785 palestinesi uccisi”

Sono più di 1 milione i palestinesi, circa la metà della popolazione di Gaza, fuggiti dalle case nel nord e dalla città dopo che Israele ha detto loro di evacuare. Gli attacchi aerei di giovedì sono continuati su tutto il territorio, comprese le aree del sud che Israele aveva dichiarato “zone sicure”. Il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato giovedì che 3.785 palestinesi sono stati uccisi e quasi 12.500 altri sono rimasti feriti. Più di 1.400 persone in Israele sono state uccise, la maggior parte nell’attacco iniziale. Un portavoce militare israeliano ha detto giovedì che le famiglie di 203 persone che si ritiene siano state catturate da Hamas e portate a Gaza sono state informate.

Apertura valico Rafah non è prevista oggi

Secondo la Cnn, l’apertura del valico di Rafah per consentire a un convoglio di aiuti umanitari di raggiungere Gaza non è prevista per oggi, venerdì. Lo hanno riferito diverse fonti alla Cnn, secondo cui è necessario effettuare riparazioni stradali sul lato egiziano. E’ “una situazione davvero instabile”, spiegano le fonti. “Queste persone aspettavano cibo, medicine e acqua.I funzionari statunitensi si aspettano che il primo convoglio di camion che trasportano aiuti umanitari a Gaza dall’Egitto attraverserà il confine nel fine settimana, forse entro sabato.

Difese Israeliane attaccano infrastrutture Hezbollah

In risposta al lancio di missili anticarro di Hezbollah attraverso il confine durante il giorno, le Forze di Difesa Israeliane hanno effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, compresi i posti di osservazione. Lo comunicano le stesse Idf sul loro canale Telegram. Inoltre, gli aerei da combattimento dell’IDF hanno colpito tre terroristi che tentavano di lanciare missili anticarro verso Israele.

Ataya (Jihad Islamica): “Nostro obiettivo è smantellare lo Stato ebraico”

“Siamo alleati ma non siamo interessati a tutti gli obiettivi di Hamas, che fa politica, vuole essere leader dei palestinesi e parte dell’Olp nel guidarli. Hanno negoziati con Fatah, cercano di fare accordi. Noi non abbiamo questo obiettivo. Non ora. Il nostro obiettivo è che Israele, che nel 1948 ha rubato la nostra terra, compie massacri e non rispetta le leggi internazionali, venga smantellato come Stato. Non abbiamo problemi con gli ebrei, vogliamo uno Stato palestinese e gli ebrei possono viverci, se vogliono”. Lo ha detto in una intervista a La Repubblica Ihsan Ataya, responsabile della Jihad Islamica in Libano.

Nave Usa abbatte missili diretti verso Israele

Una nave da guerra della Marina Usa ha abbattuto missili che sembravano dirigersi verso Israele. Un attacco missilistico ha colpito un centro di supporto diplomatico vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. “Un razzo – ha fatto sapere un funzionario della Difesa americana – è stato intercettato da un sistema anti-razzo e uno ha colpito un deposito vuoto”. Non sono state segnalate vittime.

