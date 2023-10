L'esercito israeliano ha colpito 100 obiettivi di Hamas

Situazione disperata a Gaza per una popolazione disperata di 2 milioni di persone che vive sotto costanti bombardamenti senza ricevere forniture di aiuti essenziali da quasi due settimane. Lo riferisce ActionAid che ha anche diffuso il video con la testimonianza di Shouq Al Najjar, coordinatrice del Centro di sviluppo Maan, partner di ActionAid, a Gaza: “Ogni giorno è una lotta per l’essenziale. Non c’è acqua corrente, elettricità o acqua pulita e le panetterie sono ormai al limite. Non riescono a soddisfare la domanda di pane”, ha spiegato la cooperante palestinese aggiungendo: “Gli ospedali potrebbero smettere di funzionare da un momento all’altro, perché non c’è elettricità né carburante per alimentare i generatori”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

