Rientrato negli Stati Uniti il presidente Biden: "Non possiamo lasciare vincere terroristi". Ucciso leader dei Comitati di resistenza popolare

Continua la guerra in Medioriente tra Hamas e Israele, con lo Stato Ebraico che ieri ha incassato il sostegno del presidente americano Biden che ha scagionato Tel Aviv dalle responsabilità dell’attacco all’ospedale di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti insistito sul fatto che non c’è Israele dietro l’esplosione nella struttura. “Ciò che ci distingue dai terroristi è che crediamo nella dignità fondamentale di ogni vita umana. Israeliano. Palestinese. Arabo. Ebreo. Musulmano. Cristiano. Se rinunciamo a questo, i terroristi vincono. E non possiamo mai lasciarli vincere” ha scritto Biden su X.

Idf: “Ucciso leader Comitati resistenza popolare”

Nel corso degli ultimi raid sulla Striscia di Gaza l’esercito israeliano (Idf), sostiene di aver ucciso il capo dell’ala militare dei Comitati di resistenza popolare considerati la terza più grande fazione armata a Gaza dopo Hamas e la Jihad islamica. Lo riporta il The Times of Israel. L’esercito afferma che aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo sulla città di Rafah, nel sud di Gaza, seguendo le informazioni ricevute dallo Shin Bet, uccidendo Rafat Abu Hilal. La stessa Idf afferma di aver preso di mira diversi membri delle cosiddette forze di commando Nukhba di Hamas, che hanno guidato l’attacco del 7 ottobre. Oltre 10 membri di Nukhba sarebbero stati uccisi nei bombardamenti. L’esercito aggiunge di aver distrutto, nelle ultime 24 ore, centinaia di siti di Hamas, compresi siti di lancio di missili anticarro, pozzi di tunnel, infrastrutture di intelligence e vari centri di comando.

Egitto: “Sì ad aiuti attraverso Rafah”

L’Egitto ha confermato l’apertura di un passaggio per portare aiuti a Gaza. “Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi e il presidente americano Biden hanno concordato la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah in modo sostenibile”, ha dichiarato il portavoce della presidenza, Ahmed Fahmy in comunicato che però non specifica una data precisa. In precedenza Biden aveva annunciato che Israele aveva approvato l’ingresso degli aiuti nella Striscia “il più rapidamente possibile”.

Il fronte nord: attaccati obiettivi di Hezbollah

Intanto le forze militari dello Stato Ebraico sono sempre più impegnate anche a Nord: l’Idf ha affermato di aver attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore, in risposta al fuoco anticarro in territorio israeliano. Tra le posizioni prese di mira, secondo la dichiarazione, un punto di osservazione nel Libano sudoccidentale, da cui mercoledì è stato diretto il fuoco anticarro contro la città israeliana di confine di Rosh Hanikra.

Cisgiordania, 1 palestinese ucciso e15 feriti in scontri nella notte

Un palestinese ucciso è stato ucciso dal fuoco dell’esercito israeliano in Cisgiordania, dice la Mezzaluna Rossa palestinese, come riferisce Haaretz.La Mezzaluna Rossa- riporta Hareetz- a riferito questa mattina che un palestinese è stato ucciso da colpi di fuoco sparati dalle forze di sicurezza israeliane nella città di Ni’lin, in Cisgiordania.Altri 15 palestinesi sono rimasti feriti durante la notte durante gli scontri con l’esercito israeliano.

Usa, 500 arresti alla manifestazione contro la guerra

500 persone, tra cui una ventina di rabbini, sono stati arrestati al Campidoglio degli Stati Uniti mentre protestavano contro la guerra, chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Lo comunica Jewish Voice for Peace, una delle due organizzazioni ebraiche dietro la protesta. La polizia del Campidoglio ha strappato striscioni con la scritta “cessate il fuoco adesso” mentre i manifestanti indossavano magliette con la scritta “non nel nostro nome: gli ebrei dicono ora il cessate il fuoco”.

