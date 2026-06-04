Guatemala, la nascita di tre rarissimi esemplari di lucertola velenosa in via d'estinzione

Tre piccoli di una lucertola in via di estinzione sono nati nell’ambito di un programma di riproduzione a fini di conservazione presso lo Zoo Nazionale La Aurora in Guatemala, segnando il secondo anno consecutivo in cui l’istituzione è riuscita a riprodurre con successo questa rara lucertola velenosa. Questa specie è nota anche come lucertola scorpione o “bambino dormiente” ed è classificata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come specie in via di estinzione. Secondo lo zoo ci sono circa 500 esemplari che sopravvivono in natura. La specie vive negli ecosistemi delle foreste secche e della boscaglia tropicale nella valle del Motagua, oltre a una popolazione residua sulle pendici del vulcano Pacaya, sempre in Guatemala. Le uova sono state incubate per circa sei mesi in condizioni attentamente controllate prima che i tre piccoli venissero alla luce.