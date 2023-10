Le autorità palestinesi hanno attribuito l'esplosione a un attacco aereo di Israele

Ci sono morti e decine di feriti a Gaza per l’esplosione che ha colpito ieri sera la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, che che ospitava sfollati palestinesi. Il direttore generale dell’ospedale Shifa di Gaza, Mohammed Abu Selmia, ha dichiarato che decine di persone sono rimaste ferite nella chiesa ma non ha potuto fornire un bilancio preciso delle vittime perché diversi corpi sono ancora sotto le macerie. Le autorità palestinesi hanno attribuito l’esplosione a un attacco aereo di Israele, affermazione che non ha potuto essere verificata in modo indipendente. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell’attacco e ha affermato che “non abbandonerà il suo dovere religioso e umanitario” di fornire assistenza. Un sopravvissuto ha dichiarato alla televisione araba Al Jazeera del Qatar che non c’era stato alcun avvertimento da parte dell’esercito israeliano prima dell’esplosione.

