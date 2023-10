Roma, 16 ott. (LaPresse) – La premier Giorgia Meloni continua a tenersi in stretto contatto con i principali Capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. In particolare, riferisce Palazzo Chigi, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdelfattah al-Sisi. La conversazione, molto cordiale, si è incentrata sulla grave crisi in corso in Medio oriente e sulla condivisa necessità di una urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione e le relative conseguenze umanitarie. Oggetto del colloquio, sottolinea la nota, anche le prospettive dei negoziati in atto sulla liberazione degli ostaggi. Italia ed Egitto continueranno a lavorare in uno spirito di rafforzata collaborazione mantenendosi reciprocamente informati sugli intensi contatti diplomatici in corso.

