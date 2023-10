Accettato l'invito del presidente egiziano Al Sisi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accettato l’invito del presidente egiziano Al Sisi e si recherà domani al Cairo, dove parteciperà ai lavori del Vertice internazionale per la pace in Medioriente fin dalla prima sessione della mattina. Lo fa sapere Palazzo Chigi. L’arrivo dei capi di Stato e di governo e delle delegazioni è previsto alle 10.30, la sessione di apertura inizierà alle 11.30, la seconda sessione avrà luogo nel pomeriggio. Saranno adottate delle conclusioni anche se non è ancora chiaro se ci sarà un documento finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata