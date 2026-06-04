Argentina, migliaia in piazza per il femminicidio di una 14enne

Proteste in Argentina per l’omicidio della quattordicenne Agostina Vega, nella città centrale di Córdoba. La ragazza era arrivata a casa di un amico di famiglia la sera del 23 maggio, con l’intenzione di prendere un regalo per sua madre. Invece, secondo i primi risultati dell’autopsia, è stata aggredita sessualmente e impiccata, e il suo corpo è stato smembrato con un coltello da cucina. I suoi resti sono stati ritrovati sabato in un canale di scolo, una settimana dopo la sua scomparsa, mentre le veglie nella sua provincia natale sfociavano in scontri con la polizia. L’indignazione si è diffusa in tutto il Paese e mercoledì migliaia di manifestanti si sono radunati per la manifestazione annuale di Non una di meno nel centro di Buenos Aires. Con cartelli recanti la scritta “Giustizia per Agostina”, la sua famiglia ha guidato mercoledì una marcia a Córdoba per chiedere che venga fatta giustizia per il suo omicidio. Milei ha definito il movimento femminista “una lotta ridicola e innaturale”, ha promosso l’eliminazione del femminicidio dal codice penale e ha tagliato i fondi ai programmi a sostegno delle vittime di violenza di genere come parte della sua guerra culturale e della sua campagna di riduzione dei costi. Quest’anno, gli avvocati del Centro di Studi Legali e Sociali, un importante gruppo argentino per i diritti umani, hanno contato 63 femminicidi. Negli ultimi due anni e mezzo, Milei ha sciolto il ministero delle donne , chiuso il suo istituto antidiscriminazione, smantellato i programmi di sostegno alle vittime di violenza di genere, vietato l’uso di un linguaggio inclusivo di genere nei documenti ufficiali e tagliato i fondi per la formazione sulle questioni di genere destinata agli studenti delle scuole pubbliche e ai dipendenti statali.