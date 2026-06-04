Kuwait, l'attacco dei droni iraniani sul terminal dell'aeroporto

Alcuni droni iraniani hanno gravemente danneggiato un terminal passeggeri dell’aeroporto principale del Kuwait, causando la morte di una persona, il ferimento di decine di altre e la chiusura temporanea dello scalo: l’ultimo episodio della serie di attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti che mettono a dura prova un fragile cessate il fuoco. L’edificio era stato riaperto solo lunedì dopo una chiusura durata mesi a causa della guerra. La Guardia Rivoluzionaria, forza paramilitare iraniana, ha affermato di non aver sparato contro l’aeroporto, sostenendo invece, senza fornire alcuna prova, che il terminal fosse stato danneggiato da un intercettore di fabbricazione statunitense che non era riuscito a colpire i missili iraniani. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha definito falsa questa affermazione e ha dichiarato su X che i droni iraniani hanno sferrato un «attacco deliberato, calcolato e ingiustificato» contro l’aeroporto. Le immagini di sorveglianza diffuse in seguito dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile del Kuwait hanno mostrato il momento dell’impatto da diverse angolazioni. Nel filmato, quello che sembra essere un drone a forma di triangolo con ali a delta si schianta direttamente contro il terminal.