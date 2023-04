Il ministro degli Esteri a margine del Salone del Mobile a Milano: "Vediamo cosa accade. La stabilità della regione per noi è importante"

Proseguono gli scontri sanguinosi in Sudan dove si sta consumando una guerra civile. Il governo Meloni nel frattempo sta organizzando un piano di emergenza per i cittadini italiani bloccati nel Paese africano. “Vediamo cosa accade. Mi auguro che si possa raggiungere quanto prima una tregua duratura”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano, a margine del Salone del Mobile. “Adesso c’è una tregua che dovrebbe favorire la messa in sicurezza di tutti i cittadini stranieri. Ci auguriamo che si possa arrivare a una situazione di stabilità. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per favorire accordi, cessate il fuoco e una tregua duratura. Perché la stabilità della regione anche per noi è importante. Purtroppo nel continente africano ci sono una serie di guerre e contrasti che non agevolano l’azione per fermare i flussi migratori”, ha concluso.

