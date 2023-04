Il trasferimento avverrà passando da Gibuti. L'organizzazione affidata al Covi di Figliuolo Tajani: "Alcuni connazionali già in Egitto"

Un piano per evacuare dal Sudan circa 200 italiani è stato approntato dall’Esercito e dall’Aeronautica, in collaborazione con la Farnesina. Il trasferimento, a quanto si apprende, avverrà via Gibuti, dove sono già presenti un contingente e strutture militari italiane. L’organizzazione è affidata al Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

“Il Governo sta seguendo minuto per minuto quello che sta accadendo. Da Pisa ho parlato con i militari che sono a Gibuti, li ho ringraziati ed incoraggiati, esprimendo loro il sostegno e l’apprezzamento del Governo. Dobbiamo fare di tutto per tutelare la sicurezza dei nostri connazionali. L’Ambasciata è pienamente operativa. Tutti gli italiani sono in contatto con la nostra Ambasciata, che è in grado di fornire anche viveri ed acqua ed ha autonomia energetica ancora per parecchi giorni. Ci auguriamo che possa esserci una tregua, che stiamo incoraggiando, ed un cessate il fuoco che permetta di rendere più facile qualsiasi azione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a margine di un incontro elettorale, parlando della situazione degli italiani in Sudan.

Tajani: Alcuni italiani già in Egitto

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che sono stati messi in sicurezza 19 italiani che si trovavano in crociera nelle acque di Port Sudan. “Li abbiamo assistiti fin dall’inizio degli scontri, ora sono sbarcati ad Hurghada. Grazie al lavoro delle nostre Ambasciate a Khartoum e al Cairo e dell’Unità di Crisi della Farnesina”, ha scritto su Twitter.