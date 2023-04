Il titolare della Farnesina: "Il timore è che le parti in conflitto non abbiano intenzione di sedersi al tavolo"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, torna a parlare della situazione in Sudan e delle preoccupazioni per i nostri connazionali che si trovano nella capitale, da giorni al centro degli scontri tra l’esercito regolare e il gruppo paramilitare noto come Rapid Support Forces (RSF).

A Khartoum situazione complicata per gli italiani

“È una situazione molto complicata quella degli italiani che vivono a Khartoum. Noi stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco e ha una tregua duratura tra le parti in conflitto”, ha detto il vicepremier intervistato dalla Nazione.

Timore è che parti in conflitto non abbiano intenzione di sedersi al tavolo

“Il timore è che le due parti in conflitto per il controllo del potere in Sudan non abbiano intenzione di sedersi a un tavolo – prosegue – Ci sono anche imprese italiane che lavorano per grandi opere nel paese. Mi auguro che non vengano distrutte le grandi infrastrutture che sono utili al popolo del Sudan. E di conseguenza che le due fazioni della giunta militare che si stanno combattendo non facciano danni al popolo sudanese”.

