Continuano i combattimenti con i paramilitari a Karthoum

Il capo dell’esercito del Sudan, il generale Abdel Fattah Burhan, ha tenuto il suo primo discorso dall’inizio dei combattimenti nel Paese con le forze paramilitari Rsf e afferma che i militari sono impegnati nella transizione verso un governo civile. In un videomessaggio pubblicato stamattina in occasione della festività musulmana dell’Eid al-Fitr, Burhan ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che supereremo questa prova con il nostro addestramento, la nostra saggezza e la nostra forza, preservando la sicurezza e l’unità dello Stato, che ci permetterà di essere incaricati della transizione sicura verso il governo civile” È stata la prima volta che si vede Burhan da quando la capitale e altre aree del Paese sono piombate nel caos dei combattimenti. Non si sa quando né dove sia stato girato il video. Giovedì l’esercito sudanese ha escluso negoziati con le forze di supporto rapido rivali (Rsf), affermando che accetterà solo la loro resa. Le due parti hanno continuato a combattere nel centro di Khartoum e in altre parti del Paese, minacciando di far fallire i tentativi internazionali di mediare un cessate il fuoco più lungo. “Rovina e distruzione e il rumore dei proiettili non hanno lasciato spazio alla felicità che tutti nel nostro amato Paese meritano”, ha detto Burhan nel suo discorso.

