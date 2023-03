Una costellazione di 56 veicoli spaziali che mira a fornire Internet affidabile e conveniente in tutto il mondo

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato in orbita l’ultimo lotto di satelliti Starlink dalla stazione di Cape Canaveral, negli Stati Uniti. Il dispiegamento dei 56 satelliti Starlink complessivi è stato confermato dalla stessa SpaceX e il primo stadio del Falcon 9 è atterrato in sicurezza su una nave drone, senza equipaggio, posizionata nell’Oceano Atlantico. Starlink di SpaceX è una costellazione di satelliti in rete che mira a fornire servizi Internet a coloro che non sono ancora connessi e a fornire Internet affidabile e conveniente in tutto il mondo.

