Olaf Scholz è arrivato domenica a Santiago del Cile per la seconda tappa del suo tour in Sudamerica. Il cancelliere tedesco ha incontrato il presidente Gabriel Boric. I due hanno discusso di vari temi come la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico e lo sviluppo di nuovi progetti di energia rinnovabile. Sono stati, inoltre, firmati accordi di cooperazione in materia di tecnologia e innovazione, economia circolare ed energia. Boric ha confermato anche che, come l’Argentina, il suo Paese è stato invitato a far parte del Club del Clima: un’iniziativa promossa da Scholz e di cui fanno parte Paesi del G7 e del G20.

