Il 35enne è il nuovo presidente, l'insediamento a marzo. Il rivale Kast si congratula con lui

Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. Il 35enne ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha avuto nella notte italiana un vantaggio ritenuto incolmabile sul rivale Jose Antonio Kast. Il politico conservatore ha infatti fatto sapere tramite il suo profilo twitter di aver telefonato a Boric per complimentarsi per la vittoria. “Da oggi è il presidente del Cile e merita tutta il nostro rispetto e la nostra collaborazione costruttiva”, ha scritto Kast. Boric ha ottenuto il 56% dei voti, rispetto al 44% del suo avversario.

Kast ha twittato una sua foto al telefono con il suo avversario mentre si congratulava con lui per il suo “grande trionfo”, mentre i sostenitori di Boric si sono radunati nel centro di Santiago per festeggiare. Il presidente uscente Sebastian Pinera ha tenuto una videoconferenza con Boric per congratularsi con lui. “Sarò il presidente di tutti i cileni”, ha detto Boric nella breve apparizione televisiva con Pinera.

Chi è il 35enne Boric

Boric, 35 anni, diventerà il più giovane presidente moderno del Cile quando entrerà in carica a marzo. È stato tra i numerosi attivisti eletti al Congresso nel 2014 dopo aver guidato le proteste per un’istruzione di qualità superiore. In campagna elettorale ha promesso di “seppellire” il modello economico neoliberista lasciato dalla dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990) e aumentare le tasse sui “super ricchi” per espandere i servizi sociali, combattere la disuguaglianza e rafforzare la protezione dell’ambiente.

