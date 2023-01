Il presidente ucraino: "Grato al cancelliere"

Dopo il via libera della Germania all’invio di tank Leopard in Ucraina il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella telefonata c’è stato uno scambio di opinioni sulla situazione politica, militare e umanitaria in Ucraina. Lo rende noto l’ufficio della Cancelleria tedesca. Scholz ha ribadito la ferma solidarietà all’Ucraina di fronte all’aggressione della Federazione russa e ha annunciato che la Germania continuerà ad aumentare il sostegno militare all’Ucraina, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali. Il presidente Zelensky, si legge nella nota, ha ringraziato il Scholz per la decisione di mettere a disposizione delle forze armate ucraine i carri armati Leopard 2 e per aver concesso i permessi appropriati ai paesi partner che vogliono fornirli all’Ucraina. Scholz e Zelensky hanno convenuto di continuare il loro scambio costruttivo e di rimanere in stretto contatto.

Grato a Scholz per tank

“Tank tedeschi, ulteriore ampliamento delle missioni di supporto alla difesa e di addestramento, via libera ai partner per la fornitura di armi simili. Ho appena sentito di queste decisioni importanti e tempestive in una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sinceramente grato al cancelliere e a tutti i nostri amici in Germania“. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il via libera di Berlino all’invio a Kiev dei carri armati Leopard 2.

