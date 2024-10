Internet bloccato, strade e strutture pubbliche chiuse, trasporto pubblico sospeso

Con l’arrivo di oltre 15 leader di diversi Paesi e altri attesi, a Kazan, la città russa che ospita il vertice dei BRICS, sono state attuate misure di sicurezza estremamente rigide. Le strade intorno alle sedi dell’evento, comprese le arterie principali del centro città, sono state bloccate per consentire i continui cortei ufficiali in arrivo per l’incontro. Il trasporto pubblico è stato sospeso o ha subito deviazioni nei percorsi. Alcune strutture pubbliche, come caffè e musei nelle vie centrali, hanno chiuso i battenti questa settimana, e in alcune zone è stata vietata la vendita di alcolici. Le partite sportive e i concerti di massa previsti per questi giorni sono stati rinviati o spostati in altre località. I residenti di Kazan hanno anche riscontrato problemi con la connessione mobile a internet. Il vertice di tre giorni a Kazan vede la partecipazione di 36 Paesi. L’alleanza – che inizialmente includeva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – si è espansa per includere Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Turchia, Azerbaigian e Malesia hanno formalmente richiesto di diventare membri, e diversi altri Paesi hanno espresso interesse a unirsi.

