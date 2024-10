Manifestanti davanti alla fiera che ospita anche aziende produttrici di armi e imprese israeliane

A Barcellona manifestanti pro Palestina e attivisti per il clima sono scesi in piazza per protestare contro l’Aviation Week, la fiera dell’aviazione che ha aperto le sue porte il 23 ottobre e terminerà il 24 nella città spagnola. I manifestanti insorgono contro l’evento che ospita, tra gli altri, anche aziende produttrici di armi e imprese israeliane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata