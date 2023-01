Era stato cancelliere dello Scacchiere: aveva ammesso controversie fiscali ma aveva sostenuto che si trattasse di un errore "non intenzionale"

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ‘licenziato’ il presidente del partito conservatore Nadhim Zahawi per “grave violazione” del codice ministeriale legata a problemi fiscali. Nadhim Zahawi è stato cancelliere dello Scacchiere da luglio a settembre 2022 negli ultimi mesi del mandato di Boris Johnson come premier. In una lettera a Zahawi, Sunak ha scritto di essere stato costretto ad agire dopo aver promesso all’inizio del suo mandato che il suo governo “avrebbe avuto integrità, professionalità e responsabilità a tutti i livelli”.

Zahawi, fondatore del sito web di sondaggi YouGov, aveva riconosciuto una controversia con le autorità fiscali, ma ha sostenuto che il suo errore era stato “incauto e non intenzionale”. I media britannici hanno riferito che l’accordo col fisco ammontava a quasi 5 milioni di sterline.

