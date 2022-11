A bordo i 230 migranti che saranno accolti dalla Francia: il caso ha provocato una crisi tra Roma e Parigi

IN AGGIORNAMENTO – La nave della ong Sos Méditerranée Ocean Viking è arrivata al porto di Tolone: l’approdo è avvenuto intorno alle 8.30. A bordo 230 persone di cui 57 sono bambini. La nave ha toccato il porto dopo 3 settimane in mare.

La Ocean Viking della Ong SOS Méditerranée è davanti al porto di Tolone dalle 7.30 circa, nel Sud della Francia.

“Disembarking almost three weeks after their rescue, so far from the area of operation in the central Mediterranean, is the result of a dramatic failure from all the European states, which have violated maritime law in an unprecedented manner.” pic.twitter.com/QRUgsK1rVG

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) November 10, 2022