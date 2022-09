Il primo discorso alla nazione del nuovo sovrano

“La promessa fatta dalla regina Elisabetta di un ‘servizio per tutta la vita’ è la stessa che voglio rinnovare io oggi. Cercherò di servirvi con amore, rispetto e lealtà”. Sono le parole del primo discorso al Regno Unito di Carlo III, nuovo sovrano dopo la morte della regina Elisabetta.

Nell’intervento preregistrato, trasmesso dalla Bbc, colui che sarà proclamato re domattina alle 11 ora italiana ha affermato che la vita della regina Elisabetta “è stata una vita ben vissuta”, definendosi “profondamente compianto per la sua scomparsa”. Elisabetta “è stata un’ispirazione e un esempio per me e per tutta la mia famiglia”, ha aggiunto.

Carlo, 73 anni, ha detto: “La mia vita cambierà, ma io conto sull’amore della mia cara moglie Camilla. So che porterà alle esigenze del suo nuovo ruolo la ferma devozione al dovere su cui ho fatto tanto affidamento”. Ha nominato il figlio William come nuovo Principe del Galles, ruolo che il nuovo sovrano ha ricoperto fino a ieri: “Oggi sono orgoglioso di rendere William principe del Galles, un titolo che ho avuto il privilegio di portare per gran parte della mia vita e del mio servizio”. E nel discorso c’è stata anche una menzione per Harry e Meghan: “Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan che continueranno a costruire la loro vita al di là dell’Oceano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata