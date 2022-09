(LaPresse) Bagno di folla per Re Carlo III al suo arrivo a Buckingham Palace. Il sovrano si è intrattenuto con i sudditi accorsi davanti alla residenza reale per rendergli omaggio. Applausi e tante strette di mani per lui che è stato accolto al grido di “God save the King” e “lunga vita al Re”. E proprio mentre si intratteneva con la folla, il Re è stato sorpreso dal bacio di una donna che ha poi raccontato alla Cnn quel momento immortalato dalle tante telecamere presenti. “Sembrava triste, gli ho chiesto se potevi dargli un bacio e lui ha risposto sì”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata