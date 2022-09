(LaPresse) – Carlo III si è rivolto alla nazione nel suo primo discorso da re dopo la morte della Regina Elisabetta. “Vi parlo oggi con sentimenti di dolore, per tutta la via la mia amata madre è stata un esempio e un’ispirazione”, ha detto il sovrano che poi ha assicurato: “Oggi io rinnovo a voi quella promessa di servizio per tutta la vita”. Sabato il primogenito di Elisabetta verrà proclamato re.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata