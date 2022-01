La cerimonia nei pressi del fiume Giordano

Un migliaio di fedeli cattolici si sono radunati ad Al-Maghtas, nei pressi delle rive orientali del fiume Giordano, in Giordania, per ricordare il battesimo di Gesù Cristo, impartito da Giovanni il Battista, secondo le Scritture. Per le restrizioni anti-Covid solo mille persone hanno potuto prendere parte alla cerimonia, celebrata dal patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata