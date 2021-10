Il bilancio è di 5 morti e due feriti

(LaPresse) Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone ferendone altre due a Kongsberg, non lontano da Oslo, in Norvegia. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia dopo un tentativo di fuga e un breve scontro. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo, non si esclude la pista del terrorismo. Il responsabile della strage aveva annunciato il suo gesto in un video su youtube.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata