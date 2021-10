Almeno 5 morti e due feriti gravi nell'attacco condotto a Kongsberg, a circa 60 km da Oslo

A dieci anni dalla strage dell’estremista di destra Anders Behring Breivik che costò la vita a 77 persone, la Norvegia ripiomba nel terrore. Un uomo armato di arco e frecce ha preso di mira i passanti a Kongsberg, città a 66 chilometri a sud-ovest di Oslo. Secondo i media norvegesi il bilancio delle vittime è di almeno cinque morti e un agente di polizia colpito alla schiena. L’aggressore avrebbe agito da solo ed è stato fermato.

“L’uomo che ha compiuto l’atto è stato arrestato dalla polizia, e non c’è nessuna ricerca attiva di altre persone. Sulla base delle informazioni che abbiamo, c’è una sola persona dietro a tutto questo”, ha detto Oeying Aas, capo della polizia di Kongsberg. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito da un supermercato Coop Extra, per poi spostarsi in altre aree della città. La polizia è stata allertata per l’attacco intorno alle 18.30, sul posto sono intervenuti elicotteri, artificieri e reparti da Oslo e da altre zone della Norvegia. Si indaga sui motivi della strage, e non si esclude ch si sia trattato di un attacco terroristico. “Il tempo dirà che tipo di movente c’è stato per questa azione”, ha rimarcato la polizia. Aas ha riferito che c’è stato “uno scontro” tra gli agenti e l’aggressore.

Secondo il canale Twitter Terror Alarm il sospettato della strage di Kongsberg sarebbe stato identificato come Rainer Winklarson, norvegese bianco, e avrebbe annunciato di voler uccidere diverse persone giorni fa sul suo canale YouTube, dove avrebbe mostrato le sue abilità di tiro con l’arco. “I messaggi che arrivano stasera da Kongsberg sono orribili. È una situazione molto drammatica che colpisce la comunità di Kongsberg”, ha affermato la premier novergese uscente Erna Solberg, “capisco che molti abbiano paura, ma la polizia crede di avere il controllo della situazione ora”.

🚨🇳🇴#Norway: #Kongsberg terror attack update 2: Suspect who killed 5 people, is an ethnic Norwegian Christian who converted to Islam, according to Norwegian TV2. pic.twitter.com/kIywiaT4qp — Terror Alarm (@terror_alarm) October 13, 2021

Tornano gli echi del 22 luglio 2011, quando Breivik, 32 anni, compì un doppio attacco, facendo esplodere una bomba di 950 chilogrammi a Oslo vicino alla sede del governo che uccise otto persone, e altre 69 morirono sulla piccola isola di Utoya, a una quarantina di chilometri dalla capitale, dove era in corso un campo dei giovani laburisti. Breivik aprì il fuoco per oltre un’ora sui 600 partecipanti e la maggior parte delle vittime erano adolescenti. Arrestato il giorno stesso, Breivik è stato condannato a 21 anni di carcere e non ha mai smesso di rivendicare le sue opinioni estremiste, al punto di fare il saluto nazista davanti ai giudici e di giurare di “combattere” per il nazismo “fino alla morte”. Islamofobo e anti-marxista, Breivik in un manifesto pubblicato su Internet il giorno dei fatti raccontava di avere pianificato per anni il suo progetto e si presentava come un cristiano conservatore “esposto a decenni di indottrinamento multiculturale”.

