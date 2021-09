L'opera è stata collocata in un parco pubblico nei pressi del Danubio

Un viso “neutro”, senza tratti riconoscibili, che indossa una felpa con cappuccio decorata con il logo dei Bitcoin: a Budapest, capitale ungherese, è stata inaugurata un’imponente statua in bronzo che, secondo i suoi creatori, sarebbe la prima al mondo a rendere omaggio all’anonimo creatore della nota valuta digitale. Realizzato dagli artisti ungheresi Reka Gergely and Tamas Gilly, il busto è stato eretto in un parco pubblico vicino al fiume Danubio, in cima a un piedistallo in pietra con inciso il nome di “Satoshi Nakamoto”, pseudonimo del misterioso sviluppatore giapponese del Bitcoin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata