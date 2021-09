Così il ministro degli Esteri in visita a Sulmona, in provincia dell'Aquila

(LaPresse) “Sono molto contento del fatto che l’Italia sia stato il primo Paese europeo per l’evacuazione di civili dall’Afghanistan, stiamo lavorando all’integrazione di molte di queste donne e bambini e fatemi ringraziare tutti i sindaci italiani, di tutti i colori politici, perché mi hanno chiamato tutti per chiedere di accogliere le donne afghane, per chiedere di integrare i bambini afghani, per chiedere di aiutare i collaboratori, gli uomini e le donne che hanno collaborato con il nostro esercito a Herat”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in Abruzzo a Sulmona, in provincia dell’Aquila, sottolineando che oggi parteciperà alla conferenza internazionale che il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, presiederà a Ginevra nel tentativo di raccogliere più di 600 milioni di dollari per la popolazione afghana. “Io sono veramente orgoglioso di come abbia reagito il sistema Italia. Ma non è finita. Continueremo a lavorare in questa direzione cioè evacuazioni e aiuti umanitari in loco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata