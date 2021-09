Catturato anche il leader della seconda Intifada Zakaria Zubeidi

(LaPresse) – La polizia israeliana ha arrestato venerdì quattro dei sei palestinesi evasi da un carcere di massima sicurezza lunedì scorso, incluso Zakaria Zubeidi, nella città a maggioranza araba di Umm al-Ghanam, nel nord di Israele. Zubeidi era un leader durante la seconda rivolta palestinese nei primi anni 2000. Nel corso degli anni aveva ricevuto l’amnistia e frequentato corsi universitari ed era attivo in un movimento teatrale in Cisgiordania prima di essere nuovamente arrestato nel 2019 con l’accusa di coinvolgimento in attacchi. Le foto rilasciate dalla polizia mostrano Zubeidi, ammanettato e con una benda bianca, portato via da due agenti di polizia. Tutti i prigionieri provengono dalla vicina città di Jenin, in Cisgiordania.

