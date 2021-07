Oltre tre milioni le persone colpite dalle inondazioni

(LaPresse) Almeno 33 persone sono morte e otto risultano ancora disperse a causa delle inondazioni che, da giorni, falcidiano la provincia di Henan, nella Cina centrale. La città già allagata di Zhengzhou, capitale della provincia di Henan, martedì 20 luglio è stata colpita da 20 centimetri di pioggia in una sola ora. La pioggia battente ha trasformato le strade in fiumi tumultosi che hanno inondato le stazioni della metropolitana e le auto a Zhengzhou. I video pubblicati online mostrano interi quartieri coperti di acqua e veicoli che galleggiano nel fango. I trasporti e il lavoro sono stati interrotti in tutta la provincia. Sono oltre tre milioni le persone colpite dalle inondazioni, secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV.

