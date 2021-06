L’Unione Europea si congratula per la decisione del Marocco di risolvere definitivamente la questione dei minori non accompagnati in Europa. “L’Ue si congratula per la decisione del Marocco di facilitare il ritorno dei minori marocchini non accompagnati e debitamente identificati”, ha affermato martedì in una dichiarazione alla MAP una portavoce dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sottolineando che “da anni l’UE e il Marocco mantengono un’eccellente cooperazione in materia di migrazione, conseguendo ottimi risultati”. La portavoce si è detta convinta che “questa fruttuosa collaborazione potrà essere preservata” e ha aggiunto che “il Marocco è un partner importante per l’UE e uno dei nostri vicini più prossimi”, osservando che Bruxelles continuerà la sua “stretta cooperazione con Rabat per raccogliere le nostre sfide comuni e far progredire il nostro partenariato bilaterale, nel nostro reciproco interesse”.

