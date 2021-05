Il bacio del Principe Azzurro considerato diseducativo perché non consensuale

Arriva fino in Italia la notizia della bufera che sta travolgendo in queste ore il parco di Disneyland. L’oggetto del contendere una nuova parte dell’attrazione a tema Biancaneve.

Nella giostra, infatti, è stato aggiunto un pezzo conclusivo: il gran finale del film d’animazione, nel quale il Principe Azzurro bacia Biancaneve addormentata per svegliarla con “il bacio del vero amore”, ha sostituito la conclusione precedente che vedeva la morte della regina Cattiva. Un lieto fine, si direbbe. E invece no.

Un articolo su SFGate di Katie Dowd e Julie Tremaine ha scatenato la polemica – a dire il vero più in Italia che negli Stati Uniti – facendo ripartire la controversia sul bacio non autorizzato, dato senza il consenso della povera Biancaneve addormentata.

Una diatriba non è nuova che la riapertura dell’attrazione ha rimesso al centro dell’attenzione. Secondo l’articolo il bacio che “lui le dà senza il suo consenso, mentre lei dorme, non può rappresentare il vero amore. Non d’accordo sul fatto che il consenso nei primi film Disney sia una questione importante? Che insegnare ai bambini a baciarsi, quando non è stato stabilito se entrambe le parti sono disponibili, non va bene?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata