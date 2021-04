Israele

In migliaia radunati per celebrare la festa di Lag B’Omer a Monte Meron, in Alta Galilea

Prima la festa, poi la calca e la disperata fuga, infine il triste bilancio di morti e feriti. La tragedia in Israele, in Alta Galilea, dove in migliaia si erano radunati per celebrare la festa di Lag B’Omer a Monte Meron. Almeno 44 le vittime e oltre 150 le persone rimaste ferite.

