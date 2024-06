L’esperienza di gioco simula la scalata a una vetta da parte di una cordata di alpinisti

Il Museo del Risparmio di Torino, iniziativa di Intesa Sanpaolo, presenta la prima escape room a tema educazione finanziaria: si tratta di un’attività diffusa lungo le sale del museo e immersiva, perché ai visitatori-giocatori sembrerà di trovarsi in una differente ambientazione, grazie a effetti luminosi, sonori e visivi e a elementi analogici realizzati per l’occasione. L’esperienza di gioco simula la scalata a una vetta da parte di una cordata di alpinisti: a ogni turno, un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare delle sfide legate al contesto montano, da risolvere il più in fretta possibile per riuscire a terminare il percorso nel tempo assegnato. “Bisogna – spiega la direttrice del Museo del risparmio, Giovanna Paladino – risolvere enigmi, agire e arrivare in cima di una vetta. La scalata, nome anche della escape room, è una metafora per raccontare come gestire i propri soldi e arrivare all’obiettivo. La montagna è una metafora perfetta per la pianificazione. Per arrivare in cima bisogna essere attrezzati così come nella vita bisogna pianificare, gestire entrate e uscite, avere un piccolo gruzzolo per i risparmi e tenere conto del tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata