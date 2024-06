E' stata reintrodotta dal governo Meloni con un importo maggiore di 40 euro rispetto allo scorso anno

‘Dedicata a te’ è la social card da 500 euro creata per le famiglie in difficoltà. E’ stata reintrodotta dal governo Meloni con un importo maggiore di 40 euro rispetto allo scorso anno e servirà per comprare alimenti di prima necessità, carburante e abbonamenti per i mezzi pubblici locali. La carta può essere richiesta dalle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro e sarà operativa da settembre 2024.

Chi può fare richiesta e a cosa serve

I nuclei familiari che potranno farne richiesta devono avere un Isee fino a 15mila euro, essere residenti in Italia e non percepire altre misure di sostegno al reddito. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità ma anche carburanti o in alternativa abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Da quando è operativa e dove si ritira

Non sarà però utilizzabile immediatamente: entro un mese dalla pubblicazione del decreto infatti l’Inps fornirà ai Comuni gli elenchi dei beneficiari, e le nuove carte saranno operative solo a partire da settembre 2024. Secondo il testo approntato dai vari dicasteri, il numero complessivo delle carte assegnabili è di 1.330.000, da ritirare dai beneficiari presso gli uffici postali abilitati al servizio. A ciascun Comune è assegnata una quota pari al 50% del numero totale di carte, ripartita in proporzione alla popolazione residente, mentre il restante 50% è distribuito in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun Comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Esclusi i percettori di altri sussidi

Dal beneficio sono escluse quelle famiglie in cui almeno un componente riceve già un sussidio, come l’ex reddito di cittadinanza.

