Terminati i lavori del G7 Finanze a Stresa, le delegazioni hanno cominciato a lasciare il lago Maggiore. Tra i primi a partire la ministra delle finanze del Canada, Chrystia Freeland, che incrociando alcuni giornalisti in attesa davanti al Grand Hotel Des Iles Borromees sede del vertice, ha detto in perfetto italiano: “Veramente una riunione bellissima e molto ben organizzata per gli italiani. Siamo molto molto contenti”.

