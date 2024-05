Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ruffini: "Da inizio anno eerogato più di mezzo milione di rimborsi Iva"

“Due giorni fa abbiamo aperto il canale precompilato e semplificato del 730 online. Risultato? Sette milioni di accessi, con mezzo milione di utenti che hanno già inviato la dichiarazione. In pratica parliamo di 100mila dichiarazioni in più rispetto all’anno scorso con 2 persone su 3 che hanno scelto la modalità semplificata” ha detto Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenendo al Festival dell’economia di Trento in corso fino a domani.

“Dall’inizio dell’anno ad oggi abbiamo erogato più di mezzo milione di rimborsi Iva per un valore di 6,6 miliardi di euro. Si tratta di un modo concreto per andare incontro all’economia e alle imprese. Abbiamo ridotto i tempi relativi ai rimborsi dell’Iva. In questo momento i tempi si aggirano attorno ai 67 giorni dalla richiesta di rimborso contro i 75 giorni di due anni fa” ha aggiunto il direttore dell’Agenzia delle entrate.

