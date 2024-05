Giro di vite su lavori ristrutturazione, bonus casa al 30% dal 2028

modifiche significative. bonus per i lavori edilizi, anche con il coinvolgimento dei Comuni nei controlli. Dopo il semaforo verde del Senato, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), con una serie di Il decreto con l’ultima stretta sul Superbonus è legge . Il decreto cambia ancora in tema di, anche con il coinvolgimento dei Comuni nei controlli.

Arriva lo spalma-crediti

Le spese del superbonus detraibili non più in 4 ma in 10 anni. A partire dal 2024, i beneficiari del Superbonus, del bonus barriere architettoniche e del sismabonus, inclusi gli acquisti sismabonus, sono obbligati a spalmare le detrazioni su 10 anni. Questo obbligo, che modifica le precedenti condizioni di fruizione delle detrazioni, allungando il periodo di ammortamento. Tuttavia, per i crediti d’imposta derivanti dall’opzione di sconto in fattura o dalla cessione del credito, la ripartizione sarà in un periodo più breve: quattro anni per il superbonus e cinque anni per gli altri bonus citati.

Giro di vite su lavori ristrutturazione, bonus casa al 30% dal 2028

Il bonus casa che dal 2028 scenderà al 30%. Il bonus è stato confermato nel 2024 al 50%, con un tetto di spesa detraibile di 96mila euro. Dal 2025, salvo proroghe, l’aliquota scenderà al 36%, con un tetto che dovrebbe scendere a 48mila euro.

Barriere architettoniche

La legge di conversione ha apportato restrizioni relative alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere architettoniche. E poi deroghe per i Comuni terremotati e le onlus, mentre per le banche arriva il divieto a compensare i crediti con i debiti previdenziali.

Controlli dei Comuni

I Comuni potranno fare sopralluoghi nei cantieri del superbonus perla verifica di possibili irregolarità. In cambio avranno una quota del 50% delle somme riscosse

Dal 2025 stop compensazione per banche e istituti finanziari

Per le banche dal 2025 non è più possibile compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vige per gli istituti finanziari, non per le persone fisiche.

Sugar Tax e Plastic Tax slittano

Sul fronte fiscale l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate e quella sui manufatti in plastica monouso che dovevano partire a luglio slittano. La Sugar Tax slitta di un anno, al primo luglio 2025, la Plastic Tax di due anni, al primo luglio 2026.

I fondi

Viene istituito un fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, per interventi da Superbonus in aree terremotate diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

