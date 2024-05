Il testo recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, aveva già ricevuto l'ok dal Senato

Con 150 voti favorevoli e 109 contrari l’aula della Camera ha approvato il dl Superbonus, ovvero il disegno di legge di conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, già approvato dal Senato e in scadenza il 28 maggio. Il provvedimento diventa quindi legge.

Opposizioni contrarie al decreto Superbonus che, a detta di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, serve a bypassare le divisioni interne alla maggioranza.

