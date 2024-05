La visita al Polo Logistica, snodo fondamentale per lo spostamento merci del centro Italia

Il Polo Logistica del Gruppo FS ha aperto le porte del suo Terminal Intermodale di Pomezia agli studenti del Master in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari dell’Università Sapienza di Roma. Un’occasione per vedere da vicino come si opera per favorire l’intermodalità tra ferro e gomma, trasferendo velocemente la merce dal treno al camion, e viceversa, per l’ultimo miglio.

La visita rappresenta la giornata di chiusura del modulo dedicato al Trasporto Merci e Logistica che, nel corso di queste settimane, ha visto alternarsi in cattedra i professionisti del Polo Logistica per illustrare tutti gli ambiti della logistica integrata. Il terminal di Pomezia, gestito da Mercitalia Shunting & Terminal, rappresenta uno snodo fondamentale per il trasporto merci del centro Italia, connesso con il resto del Paese e dell’Europa, attraverso un network di servizi ferroviari merci ad alta frequenza.

L’impianto si estende su un’area di 90mila metri quadri a cui si aggiungono tre magazzini di 21mila metri quadri complessivi, è dotato di 13 binari utilizzati per il traffico intermodale e convenzionale e gestisce ogni anno circa 4.500 treni.

