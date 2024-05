L'ad di Trenitalia Corradi: "In crescita tutte le tratte legate al turismo"

Oltre 700 destinazioni estive raggiungibili ogni giorno con 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte verso più di 230 città e 70 mete estive. Seimila Regionali al giorno per oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica. È la ‘Summer experience 2024‘ del Polo Passeggeri del Gruppo Fs – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e Fs Treni Turistici Italiani – che prevnde il via il 9 giugno ed è stata presentaata in un evento al Maxxi dall’ad Trenitalia Luigi Corradi. Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

La Summer Experience 2024 prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. La rinnovata offerta estiva di Fs Treni Turistici Italiani si arricchirà con l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera. Confermato l’Espresso Cadore che viaggerà tra Roma e Cortina. L’offerta del Polo Passeggeri è completata dagli oltre 9.700 collegamenti quotidiani di Busitalia in Veneto, Umbria e Campania e dalle circa 1.000 corse in treno e bus di Ferrovie del Sud Est in Puglia. Cresce l’offerta intermodale, con collegamenti verso 19 porti e 23 aeroporti, ai quali si aggiungono 12 rotte FRECCIALink, in connessione con le Frecce e 159 link per mete turistiche in connessione con i treni del Regionale.

“La cosa positiva è che stanno andando molto bene, molto meglio di prima, tutte le tratte legate al turismo – dice Corradi – Abbiamo una previsione sul turismo di un aumento che si dovrebbe aggirare intorno al 10%,io sono più ottimista e penso che lo supereremo”. In positivo già i primi 4 mesi dell’anno: a bordo dei mezzi del Polo Passeggeri del Gruppo Fs hanno viaggiato 268 milioni di persone (+5% rispetto al 2023), di cui 191 milioni in Italia.

Tra le novità annunciate oggi, anche il nuovo portale e il nuovo servizio di informazione a bordo, che dal 1 luglio sarà fornito da LaPresse: nei Frecciarossa e Frecciargento si potrà navigare sul nuovo FRECCIAPlay per guardare il grande cinema, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, e consultare la ricca sezione dell’edicola con quotidiani, riviste e l’edizione digitale del magazine LA FRECCIA, il mensile di bordo, che questo mese ha pubblicato un’intervista esclusiva a Papa Francesco, viene distribuito gratuitamente ai passeggeri anche in versione cartacea ed è disponibile nei FRECCIALounge e FRECCIAClub delle stazioni.

“Sempre di più prendere il treno vuol dire ricevere un servizio a 360 gradi – osserva l’Ad – e il bello è che si riconquista il proprio tempo, non si deve guidare per esempio come in macchina. È compito nostro far passare questo tempo nel modo migliore. Il portale di bordo perciò è stato completamente rinnovato quindi chi ha voglia di collegarsi può avere un’offerta enorme, dai podcast alla stampa alla parte di intrattenimento con tanti film”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata